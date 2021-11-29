Jasper Police Department Issues Scam Warning.

SCAM WARNING
THE JASPER POLICE DEPARTMENT WOULD LIKE TO MAKE THE CITIZENS AWARE
THAT THERE IS A SCAMMER USING THE JASPER POLICE DEPARTMENT NAME AND
TELEPHONE NUMBER, STATING THAT YOUR SOCIAL SECURITY NUMBER HAS BEEN
COMPROMISED. THE JASPER POLICE DEPARTMENT IS NOT MAKING ANY SUCH PHONE
CALLS. PLEASE DO NOT GIVE ANY INFORMATION TO THE INDIVIDUALS THAT CONTACT
YOU.
IF YOU FEEL YOU MAY HAVE BEEN AFFECTED BY SUCH A SCAM, PLEASE CONTACT
YOUR LOCAL POLICE DEPARTMENT AND ADVISE THEM.
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