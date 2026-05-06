Dubois County
TURNOUT – 9,056 Voters – 29.73%
County Sheriff (Republican)
Tim D. Lampert – 4,577 – 61.64%
Jesus Monarrez – 1,827 – 24.61%
Brian LaRoche – 1,021 – 13.75%
County Commissioner District Two (Republican)
Doug M. Uebelhor – 5,131 – 73.43%
Dean M. Vonderheide – 1,857 – 26.57%
County Recorder (Republican)
Tammy Guth – 3,718 – 59.25%
Sheila Asbell – 2,557 – 40.75%
State Representative District 63 (Republican)
Amy Kippenbrock – 3,468 – 83.71%
Richard Moss – 675 – 16.29%
State Representative District 63 (Democrat)
Tiffanie Arthur – 468 – 56.18%
Anthony W. (Tony) Bolen – 207 – 24.85%
Adam Mann – 158 – 18.97%
US Representative District 8 (Democrat)
Mary Allen – 1,097 – 74.02%
Tabitha Zeigler – 226 – 15.25%
Christopher Rector – 93 – 6.28%
Mario Foradori – 66 – 4.45%
Martin County
TURNOUT – 2,518 Voters
County Sheriff (Republican)
Keith D Keller – 1,645
Jonah Shaw – 468
County Prosecutor (Republican)
C Michael Steiner – 1,356
Aureola Vincz – 762
Shoals Clerk-Treasurer (Democrat)
Tina Franklin – 35
Roger S Downey – 15
Crane Town Council (Vote for 3)
Robert T. Gallagher – 27
C. J. Parcels – 23
Jeff Clark – 22
Ronald Lee Barker – 18
Steve Willoughby – 18
Shoals Town Board (Republican) (Vote for 3)
J. Cody Roush – 133
Luke Copeland – 89
Rheta Shaw – 88
Kevin Boyd – 83
Center Township Board (Republican) (Vote for 3)
Cathy Evans – 312
Matthew Sullivan – 288
Norma J. Baker – 225
Dean Crandall – 171
Center Township Trustee (Republican)
James (Bub) Brown – 298
Ann Marie Baker – 114
State Representative District 63 (Republican)
Amy Kippenbrock – 1,352
Richard Moss – 549
State Representative District 63 (Democrat)
Tiffanie Arthur – 183
Anthony W. (Tony) Bolen – 70
Adam Mann – 56
State Senator District 39 (Republican)
Jeff Ellington – 857
Kristi Risk – 832
Tanner Bouchie – 324
Daviess County
County Council District 3 (Republican)
Kip Kelly – 568 – 60.43%
Jacob Stephens – 372 – 39.57%
Madison Township Trustee (Republican)
Shelly Chestnut – 568 – 60.43%
Bob Wilz – 132 – 35.77%
State Senator District 39 (Republican)
Jeff Ellington – 1,275 – 43.35%
Kristi Risk – 1,066 – 36.25%
Tanner Bouchie – 600 – 20.4%
State Representative District 45 (Republican)
Bruce Borders – 325 – 63.73%
Kelly Streeter – 185 – 36.27%
State Representative District 63 (Republican)
Richard Moss – 675 – 71.10%
Amy Kippenbrock – 1,661 – 28.90%
US Representative District 8 (Democrat)
Mary Allen – 322 – 63.39%
Tabitha Zeigler – 98 – 19.29%
Christopher Rector – 53 – 10.43%
Mario Foradori – 35 – 6.89%
State Representative District 63 (Democrat)
Tiffanie Arthur – 365 – 79.52%
Anthony W. (Tony) Bolen – 54 – 11.76%
Adam Mann – 40 – 8.71%
Pike County
County Sheriff (Republican)
Buck A. Seger – 1,152 – 62.07%
Dallas Killian – 704 – 37.93%
Spencer County
TURNOUT – 1,925 Voters – 12.86%
County Auditor (Republican)
Gina Mullen – 686 – 58.38%
Melissa Bunner – 488 – 41.62%
Harrison Township Board (Democratic)
Brenda Kress – 60 – 52.17%
Alan Waninger – 55 – 47.83%
Luce Township Board (Republican) (Vote for 3)
Vicki Williams – 113 – 30.04%
Daryl Woolard – 98 – 26.92%
Lisa Hemmer – 91 – 25.00%
Ohio Township Board (Republican)
Melissa Brauns – 298 – 33.64%
Kyle Wilkerson – 236 – 26.64%
Lee Frobeter – 218 – 23.88%
Deborah (Richard) Hayes – 151 – 16.54%
Santa Claus Town Council (Vote for 2)
Brent Kaiser – 136 – 24.55%
Matt Goffinet – 124 – 22.38%
Jason Little – 91 – 16.43%
Kevin Farmer – 74 – 13.36%
Dale Atchison – 72 – 13.00%
Bryan Scott Warran – 57 – 10.29%
Crawford County
County Sheriff (Republican)
Will Breeding – 93 – 40.3%
Justin S. Froman – 93 – 40.3%
Justin M. Lutz – 38 – 16.5%
Robert L. “Bob” Shaw – 6 – 2.6%
Auditor (Republican)
Trena E. Brown – 144 – 66.1%
Wendy Marples – 74 – 33.9%
County Commissioner District 1 (Democrat)
John W. Taylor – 39 – 63.9%
Lori Will – 22 – 36.1%
County Commissioner District 1 (Republican)
Daniel G. Crecelius – 142 – 82.6%
Charles W. Wright – 30 – 17.4%
County Council District 1 (Republican)
Kevin J. Allinger – 26 – 54.2%
Lance E. Stroud – 22 – 45.8%
County Council District 2 (Republican)
Jason Wolf – 25 – 80.6%
Martha S. Wright – 6 – 19.4%
