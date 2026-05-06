Latest News

Dubois County Health Department Offering Free ATV Safety Course for Youth Ferdinand Heimatfest Now Accepting BBQ Team Entries Area 2026 Primary Election Results Nicole Hopf, Lindsey Sickbert Earn Top Teacher Honors in Southwest Dubois Schools Dubois County Organizations Celebrating America 250 to Meet in May

Dubois County

TURNOUT – 9,056 Voters – 29.73%

County Sheriff (Republican)
Tim D. Lampert – 4,577 – 61.64%
Jesus Monarrez – 1,827 – 24.61%
Brian LaRoche – 1,021 – 13.75%

County Commissioner District Two (Republican)
Doug M. Uebelhor – 5,131 – 73.43%
Dean M. Vonderheide – 1,857 – 26.57%

County Recorder (Republican)
Tammy Guth – 3,718 – 59.25%
Sheila Asbell – 2,557 – 40.75%

State Representative District 63 (Republican)
Amy Kippenbrock – 3,468 – 83.71%
Richard Moss – 675 – 16.29%

State Representative District 63 (Democrat)
Tiffanie Arthur – 468 – 56.18%
Anthony W. (Tony) Bolen – 207 – 24.85%
Adam Mann – 158 – 18.97%

US Representative District 8 (Democrat)
Mary Allen – 1,097 – 74.02%
Tabitha Zeigler – 226 – 15.25%
Christopher Rector – 93 – 6.28%
Mario Foradori – 66 – 4.45%

Martin County

TURNOUT – 2,518 Voters

County Sheriff (Republican)
Keith D Keller – 1,645
Jonah Shaw – 468

County Prosecutor (Republican)
C Michael Steiner – 1,356
Aureola Vincz – 762

Shoals Clerk-Treasurer (Democrat)
Tina Franklin – 35
Roger S Downey – 15

Crane Town Council (Vote for 3)
Robert T. Gallagher – 27
C. J. Parcels – 23
Jeff Clark – 22
Ronald Lee Barker – 18
Steve Willoughby – 18

Shoals Town Board (Republican) (Vote for 3)
J. Cody Roush – 133
Luke Copeland – 89
Rheta Shaw – 88
Kevin Boyd – 83

Center Township Board (Republican) (Vote for 3)
Cathy Evans – 312
Matthew Sullivan – 288
Norma J. Baker – 225
Dean Crandall – 171

Center Township Trustee (Republican)
James (Bub) Brown – 298
Ann Marie Baker – 114

State Representative District 63 (Republican)
Amy Kippenbrock – 1,352
Richard Moss – 549

State Representative District 63 (Democrat)
Tiffanie Arthur – 183
Anthony W. (Tony) Bolen – 70
Adam Mann – 56

State Senator District 39 (Republican)
Jeff Ellington – 857
Kristi Risk – 832
Tanner Bouchie – 324

Daviess County

County Council District 3 (Republican)
Kip Kelly – 568 – 60.43%
Jacob Stephens – 372 – 39.57%

Madison Township Trustee (Republican)
Shelly Chestnut – 568 – 60.43%
Bob Wilz – 132 – 35.77%

State Senator District 39 (Republican)
Jeff Ellington – 1,275 – 43.35%
Kristi Risk – 1,066 – 36.25%
Tanner Bouchie – 600 – 20.4%

State Representative District 45 (Republican)
Bruce Borders – 325 – 63.73%
Kelly Streeter – 185 – 36.27%

State Representative District 63 (Republican)
Richard Moss – 675 – 71.10%
Amy Kippenbrock – 1,661 – 28.90%

US Representative District 8 (Democrat)
Mary Allen – 322 – 63.39%
Tabitha Zeigler – 98 – 19.29%
Christopher Rector – 53 – 10.43%
Mario Foradori – 35 – 6.89%

State Representative District 63 (Democrat)
Tiffanie Arthur – 365 – 79.52%
Anthony W. (Tony) Bolen – 54 – 11.76%
Adam Mann – 40 – 8.71%

Pike County

County Sheriff (Republican)
Buck A. Seger – 1,152 – 62.07%
Dallas Killian – 704 – 37.93%

Spencer County

TURNOUT – 1,925 Voters – 12.86%

County Auditor (Republican)
Gina Mullen – 686 – 58.38%
Melissa Bunner – 488 – 41.62%

Harrison Township Board (Democratic)
Brenda Kress – 60 – 52.17%
Alan Waninger – 55 – 47.83%

Luce Township Board (Republican) (Vote for 3)
Vicki Williams – 113 – 30.04%
Daryl Woolard – 98 – 26.92%
Lisa Hemmer – 91 – 25.00%

Ohio Township Board (Republican)
Melissa Brauns – 298 – 33.64%
Kyle Wilkerson – 236 – 26.64%
Lee Frobeter – 218 – 23.88%
Deborah (Richard) Hayes – 151 – 16.54%

Santa Claus Town Council (Vote for 2)
Brent Kaiser – 136 – 24.55%
Matt Goffinet – 124 – 22.38%
Jason Little – 91 – 16.43%
Kevin Farmer – 74 – 13.36%
Dale Atchison – 72 – 13.00%
Bryan Scott Warran – 57 – 10.29%

Crawford County

County Sheriff (Republican)
Will Breeding – 93 – 40.3%
Justin S. Froman – 93 – 40.3%
Justin M. Lutz – 38 – 16.5%
Robert L. “Bob” Shaw – 6 – 2.6%

Auditor (Republican)
Trena E. Brown – 144 – 66.1%
Wendy Marples – 74 – 33.9%

County Commissioner District 1 (Democrat)
John W. Taylor – 39 – 63.9%
Lori Will – 22 – 36.1%

County Commissioner District 1 (Republican)
Daniel G. Crecelius – 142 – 82.6%
Charles W. Wright – 30 – 17.4%

County Council District 1 (Republican)
Kevin J. Allinger – 26 – 54.2%
Lance E. Stroud – 22 – 45.8%

County Council District 2 (Republican)
Jason Wolf – 25 – 80.6%
Martha S. Wright – 6 – 19.4%

On By Joey Rehl

Related Post